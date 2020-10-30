Землетрясение на острове Самос в Греции разрушило храм

D городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Фото: Twitter.com

Возле острова Самос в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки длились примерно 10 секунд.

Землетрясение началось 13.51 по местному времени (14.51 мск). Очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров.

Сильные толчки вызвали разрушения на острове Самос. В частности, в городе Неон -Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Серьезные повреждения есть и на других зданиях. Один человек был ранен при падении стены. Толчки ощущались даже в Афинах, сообщает "Скай".

Ранее сообщалось о землетрясении в турецком Измире. После происшествия в городе резко поднялся уровень воды, а некоторые улицы даже затопило.

Землетрясение в Измире разрушило как минимум 6 зданий. Позже губернатор заявил, что разрушено 20 домов. О погибших и пострадавших пока не сообщается.