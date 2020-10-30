«Кто-нибудь здесь?»: В Измире после землетрясения люди кричат из-под завалов

Спасатели вытащили из-под обломков трех пострадавших Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 30 октября, на западе Турции было зафиксировано сильное землетрясение, магнитуда которого была повышена до 6,9.

Как писал сайт kp.ru, в результате землетрясения оказались разрушенными по меньшей мере двадцать домов. Известно, что один из них разрушился полностью. Кроме того, землетрясение вызвало волну цунами, некоторые улицы затопило попало на видео.

Жители Измира участвуют в спасении людей из-под обломков разрушенных домов после землетрясения. Спасатели вытащили из-под обломков в Измире трех пострадавших в результате землетрясения.

По данным сейсмологов эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Землетрясение, которое произошло в 11.51 по времени UTC (14.51 по московскому времени), ощущалось также в Афинах и Стамбуле. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.