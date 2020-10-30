Константин Хабенский возглавил рейтинг артистов, которым доверяют россияне

Названы имена актеров, которым доверяют россияне
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сервис "Ромир" провел опрос и выяснил, каким актерам больше всего доверяют россияне. На первом месте оказался Константин Хабенский. Вторую строчку занял всем известный Дмитрий Нагиев, а третью - Никита Михалков. Стоит сказать, что с июня 2020 года тройка лидеров не менялась.
Всего в опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет. Респондентам задали вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете?". Нужно было назвать 7 артистов, причем варианты ответов не предлагались. В результате эксперты составили балльный рейтинг исходя из того, как часто респонденты называли того или иного актера.
Топ-10 актеров, которым больше всего доверяют россияне:
1. Константин Хабенский
2. Дмитрий Нагиев
3. Никита Михалков
4. Чулпан Хаматова
5. Сергей Безруков
6. Иван Охлобыстин
7. Александр Петров
8. Федор Бондарчук
9. Евгений Миронов
10. Юлия Меньшова