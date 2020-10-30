Константин Хабенский возглавил рейтинг артистов, которым доверяют россияне

Названы имена актеров, которым доверяют россияне Фото: Евгения ГУСЕВА

Сервис "Ромир" провел опрос и выяснил, каким актерам больше всего доверяют россияне. На первом месте оказался Константин Хабенский. Вторую строчку занял всем известный Дмитрий Нагиев, а третью - Никита Михалков. Стоит сказать, что с июня 2020 года тройка лидеров не менялась.

Всего в опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет. Респондентам задали вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете?". Нужно было назвать 7 артистов, причем варианты ответов не предлагались. В результате эксперты составили балльный рейтинг исходя из того, как часто респонденты называли того или иного актера.

Топ-10 актеров, которым больше всего доверяют россияне:

1. Константин Хабенский

2. Дмитрий Нагиев

3. Никита Михалков

4. Чулпан Хаматова

5. Сергей Безруков

6. Иван Охлобыстин

7. Александр Петров

8. Федор Бондарчук

9. Евгений Миронов

10. Юлия Меньшова