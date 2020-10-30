У берегов Турции зафиксировано второе землетрясение за сутки

Землетрясение в Турции Фото: REUTERS

В понедельник, 30 октября, за сутки у берегов Турции зафиксировали второе землетрясение. По оценкам сейсмологов, его магнитуда составила 5,1.

Как передает CNN Turk, эпицентр землетрясения находился 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока не приводится.

Напомним, ранее магнитуда предыдущего землетрясения достигла 6,9. Подземные толчки были зарегистрированы в 11.51 по времени UTC (14.51 по московскому времени), эпицентр залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, его ощутили жители таких крупных городов как Афины и Стамбул. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.

Как писал сайт kp.ru, число жертв землетрясения возросло до двенадцати, и пострадали по меньшей мере 419 человек. Разрушены 20 домов в Измире, один из которых разрушился полностью. После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.