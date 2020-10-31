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Коронавирус Covid-19

Найден новый нетипичный симптом COVID-19

Ученые рассказали, что случается с переболевшими инфекцией
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Найден новый нетипичный симптом COVID-19

Найден новый нетипичный симптом COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

Группа ученых из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии выяснили, что переболевшие коронавирусом люди могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами, сообщает Telegraph.

Тем временем, по данным на сайте EurekAlert!, исследователи сделали такой вывод, после того, как изучили тысячу случаев заражения ковидом с различными кожными проявлениями у пациентов.

Отмечается, что 224 из обследованных предполагаемых и 90 подтвержденных случаев covid-19 была информация о длительности подобных симптомов. Средняя продолжительность этого процесса составила 12 дней. Затем ученые выявили, что у других пациентов кожные симптомы сохранялись в течение более продолжительного периода.

Шесть случаев кожных проявлений болезни были на пальцах ног. При этом неприятные ощущения у пациента были на протяжении примерно двух месяцев 60 дней.

Распространение коронавируса в мире