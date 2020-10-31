МИД назвал условие помощи Армении после письма Пашиняна Путину

МИД: Россия окажет Еревану помощь, если бои перейдут на территорию Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия подтверждает приверженность союзническим обязательствам и окажет Армении всю необходимую помощь, если на её территории будут проходить боевые столкновения, сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

Ведомство опубликовало своё сообщение после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести консультации, на которых будет определена помощь Москвы Еревану.

- ... подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г., - сказано также в сообщении российского МИДа.