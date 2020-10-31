Во Франции задержали ещё одного человека по делу о нападении в соборе Нотр-Дам в Ницце

30 октября в Ницце вспоминали жертв произошедшего накануне теракта Фото: REUTERS

Во Франции полиция задержала ещё одного человека по делу о теракте в церкви Нотр-Дам в Ницце, передаёт телеканал BFMTV.

Источники сообщили, что полиция арестовала 33-летнего мужчину в доме человека, который был задержан по тому же делу ранее. Оба остаются под арестом.

К настоящему моменту по делу о теракте в Ницце задержаны уже четыре человека.

29 октября, как сообщал сайт KP.ru, полиция арестовала мужчину, который может быть причастен к теракту. Власти полагают, что 21-летний террорист, убивший трёх человек в соборе, за несколько часов до нападения общался с задержанным.

Утром в пятницу, 30 октября задержали ещё одного подозреваемого в причастности к преступлению. Позже задержали третьего возможного участника: 47-летнего мужчину.

Напомним, в четверг, 29 октября, неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Он жестоко убил трех человек, среди которых священнослужитель и две женщины 40-ка и 70-ти лет. Одну из них 21-летний преступник обезглавил.