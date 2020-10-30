Французская полиция арестовала возможного сообщника террориста в Ницце

Во Франции задержали возможного сообщника террориста, который устроит резню в храме Ниццы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции задержали возможного сообщника террориста, который в четверг, 29 октября, устроил кровавую резню в храме Нотр-Дам в Ницце.

Полиция арестовала 47-летнего мужчину, который может быть причастен к теракту. У стража порядка есть все основания полагать, что 21-летний террорист за несколько часов до нападения общался с ним.

- Вечером 29 октября задержали мужчину, - сообщили французские полицейские. - Он подозревается в контакте с преступником за день до нападения.

Что же касается задержанного 21-летнего террориста, то его сейчас усиленно охраняют. Он является гражданином Туниса. По словам прокурора Жана-Франсуа Рикара, ранее мужчина не проходил ни по одному делу. В полицейском архиве Франции нет ни его отпечатков пальцев, ни каких-либо других данных.

Напомним, что исполнитель теракта прибыл в Европу нелегально через итальянский остров Лампедуза всего лишь две недели назад.

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