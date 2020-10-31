В Москве неизвестный напал на полицейских около входа в ГУ МВД, двое пострадали

Неизвестный напал на полицейских возле здания входа в ГУ МВД. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Несколько часов назад неизвестный мужчина напал на полицейских у входа в здание московского главка МВД. Им оказана медицинская помощь.

После нападения злоумышленник предпринял попытку скрыться, но был задержан.

"Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан", - рассказал собеседник агентства ТАСС.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, неизвестный, напавший на полицейских, является уроженцем Дагестана.

Совершенное им правонарушение не имело экстремистской окраски, сообщают полицейские.

О том, что стало причиной нападения выходца Дагестана на полицейских, пока не сообщается, а также о том, что грозит мужчине за совершенное правонарушение.