Во французском Лионе возле церкви неизвестный открыл стрельбу, ранены двое

В Лионе неизвестный открыл стрельбу по мирным гражданам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 7-м округе Лиона на улице Пер-Шеврие, недалеко от греческой церкви, прозвучали два выстрела. Неизвестный напал прихожан, мужчина и женщина получили огнестрельные ранения. В настоящее время район Жан-Масе патрулирует полиция.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. С места происшествия их забрали на носилках.

AFP со ссылкой на полицию уточняет, что огнестрельное ранение получил священник.

Подозреваемый в стрельбе скрылся. Он был вооружён охотничьем ружьем, сообщают местные СМИ.

По словам присутствовавшего на месте журналиста «Прогресса», периметр безопасности установлен, там находятся национальная и муниципальная полиция, а также пожарные. Глава МВД Франции призвал сограждан избегать район места происшествия.

Военнослужащие французской армии размещены в зоне инцидента.

Пострадавшие заявили, что не знают человека, который напал на них.

Все жители района рассказали полиции, что слышали два выстрела, а затем крики, которые они сразу же интерпретировали как крики боли.

Напомним, что на этой неделе в Ницце произошло тройное убийство. Неизвестный напал на прихожан церкви Нотр-Дам. Священнослужитель и пожилая женщина были обезглавлены, еще одна пострадавшая скончалась от ножевых ранений в больнице.