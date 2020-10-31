В Москве отменили мероприятия приуроченные к празднованию 4 и 7 ноября

Шествия и концерты, приуроченные к 4 и 7 ноября, отменены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности Москвы сообщили, что традиционные мероприятия, посвященные 4 и 7 ноября в Москве, не состоятся. Причиной отмены концертов и шествий стала коронавирусная инфекция. В столице продолжают действовать ограничительные меры и запрет на массовые мероприятия.

"В правительство Москвы поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать. В связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы", - сказали в пресс-службе.

Отмечено, что проведение торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, также отменено по причине возросшего распространения коронавируса.

Напомним, что на оперштаб на этой неделе зафиксировал рекордное число инфицированных коронавирусом в сутки. Власти Москвы заявили, что не планируют введение нового локдауна, но рекомендуют гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, и по возможности оставаться дома.