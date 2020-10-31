Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается занимать должность премьер-министра Грузии.

"Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находиться физически, сообщу в ближайшие дни",- заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Напомним, что представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" выдвинули кандидатуру Михаила Саакашвили на должность премьер-министра Грузии в случае победы на парламентских выборах.

Сам экс-президент страны заявлял ранее, что не против занять должность главы правительства, но всего на два года. Он отметил, что готов "поставить Грузию на путь развития".

В Тбилиси посоветовали Саакашвили сохранить рабочее место на Украине. В 2020 году он был назначен главой Комитета по реформам.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Николозовичу украинское гражданство, прежде дарованное экс-президенту Грузии Петром Порошенко, а потом им же у Саакашвили и отобранное.