Врачи оценивают состояние раненого в Лионе священника как крайне тяжелое

Первую помощь священнику оказали сотрудники муниципальной полиции по прибытии на место происшествия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские СМИ сообщили о состоянии здоровья священнослужителя, подвергшегося нападению вечером, 31 октября, в 7 округе Лиона.

Пострадавший, получивший огнестрельное ранение в печень как минимум двумя пулями, был доставлен в травмпункт в тяжелом состоянии. Об этом этом сообщает издание Le Parisien.

Первую помощь ему оказали сотрудники муниципальной полиции по прибытии на место происшествия. Медики пока не дают прогнозов касательно состояния их пациента.

52-летний Николай К. начал исполнять обязанности в 2012 году как представитель Православной церкви.

Расследование о нападении на священнослужителя было поручено судебной полиции Лиона. Помимо мотивов злоумышленника, следователи также изучают прошлое жертвы.Известно, что он должен был был завершить службу в церкви в Лионе, на его место уже назначили замену.

Злоумышленник, который использовал обрез охотничьего ружья, выстрелил в священника греческой национальности, когда последний закрывал храм после богослужения. на данный момент не известно, связано ли нападение с терроризмом. Следствие не исключает, что ранее нападавший и жертва могли быть знакомы и причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Полиция задержала предпологаемого преступника.