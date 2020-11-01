Опасность веганства в период пандемии объяснили врачи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Веганы имеют повышенный риск заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку их иммунитет ослаблен. О такой опасности исключения из рациона продуктов животного происхождения предупредила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Специалист отметила, что отказ продуктов животного происхождения приводит к отказу также от важных витаминов, которые не синтезируются в организме самостоятельно. Кроме того, продукты животного происхождения являются важнейшим источником белка.

«Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье», - приводит РИА Новости слова эксперта, которая пояснила, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается нарушение функций органов и разрушение собственных клеток.

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