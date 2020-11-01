Россияне изменили свое мнение о сокращении рабочей недели Фото: Иван ВИСЛОВ

Россияне изменили своё отношение к идее о четырехдневной рабочей недели. Согласно данным опроса портала Superjob, число граждан, поддерживающих данную инициативу, по сравнению с прошлым годом снизилось.

Как сообщает РБК, в прошлом году за сокращение рабочей недели выступали 49 процента участников опросов. На данный момент инициативу поддерживают лишь 40 процентов респондентов. Против четырёхдневной рабочей недели выступили 37 процентов опрошенных, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

Чаще поддерживают инициативу женщины (42 процента). Только 40 процентов мужчин высказались в поддержку сокращения рабочей недели. Кроме того, меньше сторонников четырёхдневной рабочей недели среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей. Таких 34 процента. Они указывают на возможное снижение дохода.