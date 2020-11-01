В Минске усилены меры безопасности перед акцией оппозиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы Белоруссии усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции в Минске в воскресенье, 1 ноября.

Силовики стягивают дополнительные силы в район парка Челюскинцев, где назначен сбор участников воскресной акции оппозиции - марша под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»). По запланированному пути следования участников акции около национальной киностудии «Беларусьфильм» стоят более 10 автобусов с силовиками. Водометы, машины с системой мобильных заграждений стоят на улице Белинског.

В пресс-службе Минского метрополитена сообщают о закрытии некоторых станций метро на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров. Поезда проследуют без остановки на трех станциях метро Минска: «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».

Кроме того, в белорусской столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово протесты проходят в выходные дни. Сегодня намечен марш под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»), приуроченный ко дню поминовения предков, 2 ноября, который белорусская оппозиция проводит уже много лет