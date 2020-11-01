Выборы президента Молдавии состоялись

Выборы в Молдавии состоялись. Фото: источник КП.

По данным Центризбиркома Молдавии, явка на выборах президента составила 33,33%. Это значит, что выборы главы государства состоялись.

В Молдавии в воскресенье, 1 ноября, проходят президентские выборы. Главу республики выбирают на четыре года. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн трансляцию.

По правилам голосования, чтобы выборы признали состоявшимися, явка на избирательных пунктах по всей стране должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

По данным ЦИК на 17.05 по мск, свои голоса успели отдать более 942,5 тысячи человек - это 33,33% избирателей.

На пост президента баллотируются восемь кандидатов. Основными лидерами гонки являются президент Игорь Додон и лидер проевропейской оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

По правилам, один из кандидатов в первом туре должен набрать больше 50% голосов. В противном случае второй тур выборов состоится 15 ноября.