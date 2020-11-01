Чехия стала лидером по смертности от коронавируса за неделю

В Чехии выявлен рекордный за неделю уровень смертности от коронавируса Фото: REUTERS

За минувшую неделю в Чехии зафиксировали рекордный уровень смертности от коронавирусной инфекции в пересчете на 100 тысяч населения. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщает местное издание Novinky.cz, ссылаясь на информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В Чехии за семь суток от заболеваний и осложнений из-за него скончались 1 174 местных жителя. Показатель летальности от коронавируса в стране в пересчете на 100 тысяч населения за эту неделю, таким образом, составил 11,02.

Это новый «мировой рекорд» по этому печальному показателю: Чехия обогнала Андорру, в которой за неделю умерли шесть зараженных коронавирусом пациентов, а показатель смертности составил 7,88. По уровню летальности от заболевания за всю пандемию Чехия занимает 30 место.

В список стран с наибольшим уровнем смертности от коронавирусной инфекции за минувшую неделю также вошли Бельгия с 6,81, Армения с 6,19 и Черногория с 6,11.

Как сообщал сайте kp.ru, на территории России за минувшие сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса по всем регионам. Медики зафиксировали еще 245 смертей от инфекции, а общее число летальных исходов достигло отметки в 28 235 человек.