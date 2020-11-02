Чем может быть вызвана потеря обоняния кроме коронавируса, пояснил врач Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частичная или полная потеря обоняние – аносмия – является одним из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции. На фоне пандемии большинство пациентов, перестав чувствовать запахи, скидывают это на коронавирус, однако есть множество других факторов, которые могут вызвать потерю обоняния. О них kp.ru рассказала врач Алена Парецкая.

Эксперт объяснила, что аносмия – относительно редкое явление, которое чаще встречается у мужчин. Риск развития заболевания увеличивается с возрастов, а частичная потеря обоняния характера для 60-летнего возраста.

- Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов, - отметила Алена Парецкая.

Среди таких лекарств: интраназальные препарата цинка, спреи для носа против отеков и ряд пероральных лекарств, например, нифедипин и фенотиазины.

Причиной внезапной потери обоняния может являться заражения инфекцией, побочный эффект от лекарств, травмы головы, тяжелые травмы верхней части носа, полипы в пазухах носа или носовых ходах. Если аносмия наступает постепенно, а затем так же поэтапно исчезает, то, вероятнее всего, она была взывала воспалением пазухи, хронической обструкцией от инфекций или аллергической реакцией. Аносмия может быть симптомом гормонального дисбаланса, проблем с зубами или последствием лучевой терапии.

Самая серьезная причина потери обоняния – прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, такое как Альцгеймер, предупредила врач. Однако медленное начало и прогрессирование проблемы может быть нормальной частью старения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты объяснили, почему после заражения коронавирусом нарушается слух, обоняние и вкус, а также рассказали основные способы избавиться от неприятных симптомов и восстановиться после заболевания.