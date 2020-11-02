Почему во время осенней депрессии может помочь семга, поведал врач Фото: Олег ЗОЛОТО

Семга – одна из самых вкусных и полезных рыб. Она содержит в себе множество полезных веществ, которые помогают организму справиться со многими заболеваниями, даже с депрессией. Как семга может помочь при сезонных депрессиях и упадке сил, рассказала kp.ru врач-гастроэнтеролог и амбассадор сервиса «ПроДокторов» Инна Мазько.

Эксперты доказали, что прием рыбьего жира и Омега-3, которые в большом количестве содержатся в семге, улучшает функционирование мозга и способствует сохранению ясности ума в пожилом возрасте, а также поднимает настроение. Именно поэтому, по словам Инны Мазько, врачи нередко рекомендуют употреблять семгу при сезонных депрессиях и упадке сил.

- Семга калорийней обычной «белой» рыбы примерно в два раза. Она содержит ненасыщенные жиры, кислоты Омега-3 и Омега-6, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, - отметила врач.

Гастроэнтеролог добавила, что в семге немало и других полезных соединений: витамин А, D, микроэлементы йод, фосфор, кальций, магний. Эти вещества нужны для укрепления костей и нервной системы.

Ранее эксперт также рассказывала, какой вред организму может нанести треска. Дело в том, что эта рыба обитает в той части океана, где содержится большое количество ртути. Употреблять ее следует не чаще двух раз в месяц.