На что следует обратить внимание при покупке майонеза: врач дал важные советы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Майонез традиционно считается вредным продуктом, однако он может содержать полезные для здоровья вещества. Самое важное – правильно выбрать его. При выборе майонеза следует обращать внимание не только на его жирность, но и на состав, объяснила kp.ru врач-гастроэнтеролог и амбассадор сервиса «ПроДокторов» Инна Мазько.

- В хорошем майонезе обязательно должны присутствовать яйца, растительное масло и горчица. Также допускается добавление сухого молока и уксуса, - подчеркнула доктор.

Если в составе всеми любимого соуса есть подозрительные добавки – ароматизаторы, консерванты, красители или другие примеси – значит майонез покупать не следует.

Когда продукт натуральный, он содержит и полезные вещества: в майонезе высокая концентрация витаминов Е и F, а также жиров из яичных желтков и растительных масел, которые служат прекрасным источником энергии. Инна Мазько отметила, что майонез является «калорийной бомбой», поэтому при скудном рационе, недостатке калорий данный соус может поддерживать силы.