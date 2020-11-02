В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей России ждет неоднородное, но более холодная погода грядущей зимой, чем было годом ранее. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Эта зима будет не только теплой, как в минувшая, но и неоднородной. Тепло в прошлом году было связано с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году синоптики не прогнозируют такой ситуации. Будет побольше волнообразных процессов, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Синоптик объяснил, что прошлой зимой воздух, который сформировался над Атлантикой почти весь сезон определял режим погоды. Воздушные массы проникали не только в европейскую часть России, но и за Урал, и в азиатскую часть.

Роман Вильфанд отметил, что прогноз на всю зимы не такой точный, чем кратковременные прогнозы погоды, но некоторые процесс все же можно предсказать. . В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра пообещал продолжение «золотой осени» в России. В центральной части страны, а также на северо-западе будет наблюдаться превышение температурных норм.