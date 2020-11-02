Комитет Госдумы поддержал закон об изъятии детей из семьи по решению суда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет российской Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал проект закона, который предусматривает ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Таким образом, нижняя палата до конца этого года сможет принять закон, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью. Об этом рассказала в интервью газете «Известия» глава комитета Тамара Плетнева.

- Мы поддерживаем этот проект, считаю, что авторы инициативы абсолютно правы. Мы обязаны защитить детей, когда их жизни и здоровью может угрожать реальная опасность, - отметила депутат.

В соответствии с календарем заседаний Госдумы, депутаты могут рассмотреть проект закона в первом чтении на заседании 25 ноября.

Проект закона был внесен в нижнюю палату руководителем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Закон призван внести необходимые поправки в Гражданский и Семейный кодексы.