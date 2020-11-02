Эксперт назвал сроки наступления пика пандемии коронавируса в Москве

Специалист назвал три ключевых сценария развития пандемии коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса в Москве достигнет своего пика к 14 декабря, заявил глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России также рассказал о трёх наиболее возможных сценариях развития эпидемии в городе. По его мнению, ситуация может развиваться в оптимистическом, среднем и пессимистическом ключе.

- Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тысяч активных больных. Если бы случилось чудо, и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тысячи, - рассказал Боровков в интервью газете "Известия".

Специалист также заявил, что при самом пессимистическом сценарии пик распространения COVID-19 наступит 8 декабря, а число активных заражённых будет составлять около 260 тысяч человек.