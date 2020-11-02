Песков прокомментировал рост курса доллара

Песков ответил на вопрос о беспокойстве из-за доллара по 80 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов о росте курса доллара, что ситуация остаётся стабильной на макроуровне.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля, которую удаётся сохранять Центральному Банку и правительству.

Сегодня, 2 ноября, как сообщал сайт KP.ru, курс доллара превысил отметку в 80 рублей, а курс евро - в 94 рубля впервые с декабря 2014 года.

- Тут, конечно, исходить надо из слов президента. В нашей стране всё-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность всё меньше влияет на цены, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.