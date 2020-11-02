Собянин объявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

Сергей Собянин выразил надежду на то, что в столице начнется спад заболеваемости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятые в Москве ограничительные меры оказались достаточно результативными, и ситуация с эпидемией коронавируса в столице стабилизировалась, заявил мэр города Сергей Собянин.

- На сегодня около 50 процентов коек в Москве находится в резерве, у медсистемы есть запас прочности, - сообщил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением вируса.

Собянин также заявил, что надеется на скорый спад заболеваемости коронавирусом в Москве, а стабилизация основных показателей по распространению этой инфекции в столице вызывает осторожный оптимизм.

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил также на заседании, что Москва будет и дальше помогать российским регионам в борьбе с коронавирусом. Глава кабмина попросил Сергея Собянина, чтобы рабочая группа Госсовета и дальше оказывала содействие коллегам в регионах "с учётом и профессионализма московских медиков, и научной базы".