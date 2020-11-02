Нужно ли ужесточать ограничительные меры, рассказал иммунолог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос ужесточения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией каждый российский регион будет решать по-своему, поскольку ситуация везде разная. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Каждый регион по-своему будет эту проблему решать. И это правильно, потому что все мы разные», - отметил он.

Болибок заявил, что ситуация заключается в том, какой у нас на сегодня коечный фонд и насколько он заполнен. По его словам, в некоторых регионах, «судя по сигналам, ситуация складывается очень тяжело», и там требуется принимать либо разворачивать новые госпитали, либо ужесточать ограничительные меры.

Эксперт считает, что ужесточение ограничительных мер даст в этом случаи «эффект большой задержки», то есть, на две-три недели появляется эффект от каких-то ужесточений.

«А сейчас пациенты непосредственно каждый день поступают. И больницы в некоторых регионах переполнены. Проблему надо решать. Для Москвы эта проблема, скорее всего, решена», - заявил он.

Специалист также призвал обязать работников сферы общественного транспорта, как это сделано в Москве, сделать прививку от гриппа.

«Вы знаете, вопрос между личным и общественным всегда был такой очень философский и сильно политизированный. Пожалуйста, не надо прививку делать, но тогда не имеешь права работать в условиях, когда ты контактируешь с большим количеством людей», - отметил он.