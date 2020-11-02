Сколько сохраняются антитела к коронавирусу, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Мария ЛЕНЦ

Антитела к коронавирусной инфекции нового типа могут сохраняться до пяти месяцев. Об этом сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян, отметив, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев были обусловлены ограниченным сроком наблюдения.

«Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения», - приводит РИА Новости слова специалиста.

При этом Тотолян уточнил, что эти данные касаются больных, перенесших COVID-19 в средней или тяжелой формах, поскольку именно эта группа находится под наблюдением

Напомним ранее ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, в течение какого промежутка времени сохраняются антитела к коронавирусу. После исследования анализов данных 121 пациента в течение длительного времени, специалисты выявили, что антитела сохранялись в их крови в течение пяти месяцев.