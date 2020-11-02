Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве таксист привез в больницу уже мертвую уроженку Нью-Йорка Крихели Ноэль. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью 1 ноября 24-летнюю Ноэль посадили в такси двое парней. Водитель забрал девушку у клуба "Мутабор" на Шарикоподшипниковской улице. Таксист заметил, что Ноэль уже была без сознания. Он повернул к ближайшей больнице, которой оказалась Боткинская. Однако по приезду врачи лишь диагностировали смерть девушки. По предварительным данным, она скончалась в 4 часа 40 минут в машине такси.

Между тем таксист утверждает, что Ноэль уже была мертва, когда друзья сажали ее в автомобиль.

В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти на теле девушки нет. Точную причину смерти Ноэль должна определить экспертиза. Сейчас по факту гибели девушки проводится проверка.