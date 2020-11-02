Детская песня про акул Baby Shark побила рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

На видеохостинге YouTube появился новый лидер по количеству просмотров. Рекорд клипа на песню Despacito побил англоязычный клип на детскую песню про маленькую акулу Baby Shark в исполнении юной южнокорейской певицы Хоуп Сегойн.

С июня 2016 года видео набрало более 7,04 миллиарда просмотров, опередив клип на песню Despacito музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки, который просмотрели 7,03 миллиарда раз.

Песню Baby Shark исполнила 10-летняя корейско - американская певица Хоуп Сегойн. Композиция про маленькую акулу была записана в рамках образовательного проекта Южной Кореи, но ролик с зажигательными танцами быстро стал популярным в Юго-Восточной Азии, а затем в Соединенных Штатах и Европе.