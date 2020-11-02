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Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных медицинских масок

Ведомство предлагает приостановить поставки до 31 декабря следующего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных медицинских масок

Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных медицинских масок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минпромторг России выступил с предложением запретить на год, до 31 декабря следующего года, госзакупки импортных медицинских масок, за исключением стран ЕАЭС. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В постановлении ведомства отмечается, что общая максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках россиян и российских организаций составляет 10,8 миллиона штук, что полностью покрывают возможности производителей России

В пояснительной записке к проекту Минпромторг уточняет, что до середины марта объем серийного производства медицинских масок в стране составлял около 0,6 миллиона штук в сутки, но в результате ввода дополнительных производственных линий к настоящему времени максимальный суточный объем производства составляет 21 миллион штук.

Отмечается, что на данный момент медицинские маски в России производят 85 организаций, но «по полученной от производителей информации» общая сумма остатков на складах составляет около 141 миллиона масок, в итоге некоторые производители вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.

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