Ленинградская область получила 70,5 млн рублей на закупку лекарств для больных COVID-19, лечащихся на дому

Ленинградская область закупает дополнительную партию лекарств для больных, лечащихся от COVID-19 на дому. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область закупает дополнительную партию лекарств для больных, проходящих лечение от COVID-19 на дому, а также лабораторию по диагностике коронавируса. Новая система ПЦР-диагностики отправится в одно из лечебных учреждений Выборга. Средства на приобретение лекарств и лаборатории по соглашению с администрацией региона выделило Министерство финансов РФ. Кроме того, регион получит еще 15 млн. рублей на приобретение комплексной системы ПЦР-диагностики для Выборгского района.

Ранее Ленобласть уже закупила за счет областного бюджета первую партию лекарств для амбулаторных больных на сумму 7 млн. рублей. По распоряжению губернатора Александра Дрозденко, ленинградцы, лечащиеся от коронавируса на дому, могут получить бесплатные препараты в аптеках по рецепту врача. Регион также приобрел за свой счет две дополнительные станции для проведения анализов на COVID-19. Сейчас в Ленинградской области сдать тесты на корнавирус можно в одной из 15 лабораторий. Ежедневно в регионе проводится до 6 тысяч исследований.

Как стало известно 2 ноября во время оперативного совещания правительства Ленобласти по ситуации с COVID-19, регион готов развернуть для больных дополнительные койки на базе лечебных учреждений, работавших весной, еще в «первую волну» пандемии. При этом больницы и поликлиники области по-прежнему оказывают все плановые медицинские услуги в полном объеме.

Губернатор Александр Дрозденко во время совещания подчеркнул: регион продолжит выплачивать дополнительные денежные начисления врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусными больными.

- Ленинградская область продляет предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19, - отметил Дрозденко.

По данным на 2 ноября, в Ленинградской области диагностировано 139 новых случаев COVID-19. В стационарах, специализированных для коронавирусных больных, находятся 996 пациентов. За минувшую неделю с 26 октября по 1 ноября из больниц выписаны 335 человек.

Ранее на прошлой неделе эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что Ленинградская область находится в числе немногих регионов, где ситуация с COVID-19 является достаточно стабильной и полностью контролируемой. Согласно статистике кроме Ленобласти в этот список попали еще три российских региона: Краснодарский край, Чечня и Ингушетия. При этом в восьми регионах страны ситуацию с коронавирусом можно оценить как тяжелую: коронавирус в них распространяется быстрее всего. В список субъектов РФ с наиболее негативной обстановкой с COVID-19 попали Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.