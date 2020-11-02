Экономист объяснил, почему доллар и евро вновь начали расти Фото: REUTERS

1 ноября курсы доллара и евро вновь резко пошли вверх. Американская валюта впервые с марта подскочила до 80 рублей, а европейская превысила 93 рубля. Экономист Владислав Гинько объяснил, с чем это может быть связано.

- Мировые инвесторы нервничают. Сейчас они не понимают итогов выборов в Соединенных Штатах, а от этого будет зависеть дальнейшая динамика курса доллара. И инвесторы предпочитают просто уйти в кэш, то есть в доллар, - рассказал Гинько в эфире радио "Комсомольская правда".

Еще одна причина кроется в новой волне коронавируса. Многие европейские страны объявили локдаун, что неизбежно сказывается на курсе валют. По словам эксперта, сейчас мировая экономика возвращается к тому, что было весной, в марте.

- Тот же Борис Джонсон не исключает, что и после 2 декабря будет происходить дальнейшее продление карантинных мер. Это снижает и транспортные потоки, и перемещение людей, грузопотоки. Меньше требуется энергоресурсов. Соответственно, и будет снижение цен на нефть, которая на самом деле могла упасть еще больше, - заключил Гинько.