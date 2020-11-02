Хозяин три дня искал пропавшего кота, а тот вернулся домой в долгах
Фото: Facebook
В Таиланде домашний кот пропал на три дня, а вернулся домой с запиской о долгах. Об этом рассказали в Facebook.
В сообщение, которое весело на шее питомца, говорило о том, что кот все эти дни провёл на рынке, где «долго сидел у прилавка и жалостливо выпрашивал рыбу». В итоге продавщица не смогла его проигнорировать и накормила животное тремя скумбриями.
В сообщение, которое весело на шее питомца, говорило о том, что кот все эти дни провёл на рынке
Фото: Facebook
Женщина оставила на шеи у кота информацию о всех его похождениях, а также номер телефона для связи.
В соцсети многие пользователь отметили, что питомец на фотографии выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Некоторые посоветовали хозяину заплатить женщине за рыбу, и похвалили ее за заботу о животном.
В соцсети многие пользователь отметили, что питомец на фотографии выглядит довольным
Фото: Facebook