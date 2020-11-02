Хозяин три дня искал пропавшего кота, а тот вернулся домой в долгах Фото: Facebook

В Таиланде домашний кот пропал на три дня, а вернулся домой с запиской о долгах. Об этом рассказали в Facebook.

В сообщение, которое весело на шее питомца, говорило о том, что кот все эти дни провёл на рынке, где «долго сидел у прилавка и жалостливо выпрашивал рыбу». В итоге продавщица не смогла его проигнорировать и накормила животное тремя скумбриями.

В сообщение, которое весело на шее питомца, говорило о том, что кот все эти дни провёл на рынке Фото: Facebook

Женщина оставила на шеи у кота информацию о всех его похождениях, а также номер телефона для связи.

В соцсети многие пользователь отметили, что питомец на фотографии выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Некоторые посоветовали хозяину заплатить женщине за рыбу, и похвалили ее за заботу о животном.