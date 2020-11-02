В Вене произошло нападение на синагогу

В понедельник, 2 ноября, совершено нападение на синагогу в центре Вены, были слышны выстрелы. В результате инцидента один человек погиб, еще несколько пострадали.

Как сообщает австрийская газета Kurier, по предварительным данным, серьезно ранен вооруженный полицейский, злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. На месте ведется масштабная полицейская операция.

Несмотря на сообщения о жертвах, власти и Министерство внутренних дел Австрии не дают официальной информации по ним. Президент израильской культурной общины Оскар Дойч исключил жертв в еврейской общине.

«В центральной части города в настоящее время проводится крупная полицейская операция. Мы находимся на месте. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются», - заявила полиция Вены.

По данным Krone, убийца подорвался с помощью пояса со взрывчаткой.

Напомним, днем ранее произошло нападение в историческом старом районе Квебека. Нападавший около 25 лет был, одетый в средневековую одежду, был задержан. В результате нападения были погибшие и пострадавшие.