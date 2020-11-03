Канцлер Австрии Себастьян Курц: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя и будем решительно бороться всеми средствами

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: Твиттер

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже прибыл в созданный оперативный штаб и прокомментировал произошедший теракт в Вене.

По его словам, полиция будет действовать решительно в отношении злоумышленников, устроивших эти преступления.

- Наша республика переживает непростые времена. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи, которые рискуют жизнью ради нашей безопасности, особенно сегодня. Наша полиция будет действовать решительно против исполнителей этого ужасного террористического нападения. Мы никогда не позволим терроризму запугать себя и будем решительно бороться с этими нападениями всеми средствами, - написал он в Твиттере.

Политик отметил, что сейчас вся страна думает о погибших, раненых и их семьях. Он также выражает им свои глубочайшие соболезнования в связи со случившемся в столице Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая ночь в Вене: террористы атаковали столицу Австрии в шести разных местах

Глава МВД Австрии назвал происшествие в городе терактом (подробности)