Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты Фото: REUTERS

Ответственность за проведение венского теракта 2 ноября взяли на себя джихадисты. Об этом сообщает профильный ресурс.

Согласно их заявлению, это месть группировки Австрии за ее участие в коалиции против "Исламского Государства"* (организация, запрещенная в РФ и ряде других стран).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая ночь в Вене: террористы атаковали столицу Австрии в шести разных местах

Глава МВД Австрии назвал происшествие в городе терактом (подробности)