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Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты

Эта атака - месть за австрийское участие в коалиции против ИГ*
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты

Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты

Фото: REUTERS

Ответственность за проведение венского теракта 2 ноября взяли на себя джихадисты. Об этом сообщает профильный ресурс.

Согласно их заявлению, это месть группировки Австрии за ее участие в коалиции против "Исламского Государства"* (организация, запрещенная в РФ и ряде других стран).

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