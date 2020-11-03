Байден пообещал ввести обязательное ношение масок, если победит на выборах Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае своей победы на выборах введет в стране обязательное ношение медицинских масок.

- Администрация Байдена и Харрис введет обязательное ношение защитных масок в общенациональном масштабе, - говорится в сообщении Байдена в Твиттере.

Чтобы минимизировать риски заражения людям рекомендовано носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Ситуация с covid-19 в Америке все еще остается неблагоприятной, в Штатах за все время пандемии выявили более девяти миллионов случав инфицирования граждан коронавирусной инфекцией.

Напомним, на предстоящих выборах, которые должны состояться 3 ноября, в США будут избраны президент и вице-президент, а также 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей Конгресса и еще 13 губернаторов.