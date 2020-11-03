В России упростили маркировку лекарств

Правительство упростило систему маркировки лекарств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В сообщении на сайте кабмина уточняется, что решение принято из-за повышенного спроса на лекарства и учитывая эпидемиологическую ситуацию.

- Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно, - также сказано в документе.

Импортёры смогут ввозить лекарства в Россию, не дожидаясь регистрационного удостоверения. Также временно не придётся дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов. Все упрощённые механизмы будут действовать в России до 1 июля 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство России ввело новый механизм регистрации жизненно необходимых лекарств, чтобы решить возникшую проблему с нехваткой препаратов.