Политолог спрогнозировал жесткую реакцию Австрии на теракт

Политолог предсказал жесткую реакцию Австрии на теракт Фото: REUTERS

Австрия жестко ответит на произошедшие теракты. Этого от властей потребуют местные жители. Такое мнение выразил политолог Илья Геращенков.

Эксперт отметил, что на фоне пандемии коронавируса европейцы и так давно не чувствуют себя в безопасности. А теракты уже во второй стране ЕС еще больше усугубляют ощущение незащищенности.

«Сейчас катализатором является коронакризис, затронувший основное население, которое предъявляет претензии к правительству. И подобное чувство небезопасности собственных территорий тоже является ключевым, чтобы требовать от власти защиты. Поэтому я думаю, что сейчас Европа уже не будет такой толерантной и реакция последует достаточно жесткая», - цитирует Геращенко телеканал «360».

По словам эксперта, Австрия теперь может временно закрыть границы или ввести цифровые сканеры и прочее.

Напомним, по последним данным число жертв терактов в Вене достигло четырех человек. 3 ноября в клинике Оттакринг скончалась еще одна пострадавшая, ей было около 40-50 лет, пишет сайт argumenti.ru.