На Украине назвали ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе

Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом на Украине продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 8 899 новых случаев COVID-19. Это стало новым рекордом с начала пандемии. Глава украинского Минздрава Максим Степанов считает, что самые тяжелые времена еще впереди.

- Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <...>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно, - сказал он, выступая на заседании Верховной рады.

Всего за время пандемии на Украине коронавирусом заболели 411 093 человек, выздоровели 168 868 (40,8%), а скончались от заболевания 7 532 пациентов (1,8%).

Ранее эксперты ВОЗ предупредили о том, что мир находится на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. В ближайшие несколько месяцев ситуация с COVID будет очень тяжелой. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что сейчас число заражений COVID-19 продолжает увеличиваться, а статистика по смертности остается "относительно стабильной".