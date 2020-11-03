В Харькове опровергли сообщения о якобы смерти мэра города Геннадия Кернеса. Фото: Официальный сайт Харьковского городского совета

В пресс-службы Харьковского горсовета опровергли слухи о смерти в Германии от коронавирусной инфекции мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Подтвердить не могу, а опровергнуть - да», - приводит РИА Новости слова главы пресс-службы Харьковского горсовета Юрия Сидоренко

«Не видитесь на всякую …», - позже отметил он.

Бизнесмен и друг мэра Харькова Павел Фукс заявил, что разговаривал с Кернесом после слухов о его смерти. По его словам, за этим стоят «очередные враги Харькова и независимой Украины». «Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним», - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что заразившийся коронавирусной инфекцией глава Харькова поправляется. В середине октября Кернес заявил, что информация об ухудшении состояния его здоровья не соответствует действительности.