Более 18 миллионов деревьев высажено в Нижегородской области в 2020 году

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Искусственное лесовосстановление выполнено на 100% запланированной в 2020 году территории в Нижегородской области в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

- Всего более 18 миллионов деревьев высадили специалисты на площади более 4600 гектаров. Посадка леса проводилась по государственному заданию, в рамках акции «Сохраним лес», а также силами лесопользователей, - отметил Глеб Никитин.

В Нижегородской области в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес» было высажено 400 тысяч новых деревьев. Акция проходила в лесничествах региона в сентябре-октябре с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

- Благодаря реализации федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экология», специалисты провели мероприятия по уходу за лесом на площади более 47 тысяч гектаров, - рассказал Глеб Никитин.

Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров РФ по площади лесовосстановления в соответствии с рейтингом Федерального агентства лесного хозяйства.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в регионе в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением.