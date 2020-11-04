Номинация премия «Грэмми» поменяла название из-за «колониального подтекста»

Название одной из номинаций престижной премии «Грэмми» было изменено из-за «колониального подтекста». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Название одной из номинаций престижной премии «Грэмми» было изменено из-за «колониального подтекста».

Номинация World Music Album («Лучший альбом мировой музыки») была переименована в Best Global Music Album («Лучший альбом всемирной музыки»). С точки зрения организаторов конкурса, слово global «всемирный» более нейтральное и политкорректное. Об этом сообщает издание Billaboard.

«По мере того как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящие категории, которые будут направлены на вовлечение и признание музыки со всего мира», — говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает «Грэмми» лучшим на их взгляд исполнителям.

Перед тем, как внести корректировки в название номинации, организаторы провели консультации с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами, и получив их поддержку, собрали общий совет. Было принято решение отказаться от названия номинации, введенной 29 лет назад, в 1991 году.

«Это изменение символизирует отказ от колониального и «неамериканского» подтекстов, которые содержало в себе предыдущее название», — отметили в академии.

Напомним, что номинация Global Music Album вручается за создание альбомов, которые включают в себя записи незападной классической музыки, неамериканской и небританской традиционной музыки, а также мировой джаз и различные кросс-культурные жанры.