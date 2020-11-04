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Политика

Они пытаются украсть выборы: Дональд Трамп сделал заявление

Он отметил, что его партия держится на большой высоте
Анастасия РЫШКОВА
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Трамп отметил, что его партия держится на большой высоте.

Трамп отметил, что его партия держится на большой высоте.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканец Дональд Трамп после закрытия большинства избирательных участков в стране сделал заявление в социальной сети.

«Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это», - написал Трамп в своем Twitter.

Через некоторое время Twitter сделал пометку под публикацией Трампа о том, что содержание твита содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии.

Напомним, что президентские выборы начались в США 3 ноября. В этом году свои голоса граждане страны могли отдать тремя способами: проголосовать досрочно, прийди на избирательный участок в день выборов и отправить свой голос по почте.

По последним данным проголосовало боллее 122 млн американцев.