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Владимир Путин процитировал четыре священные текста

Российский лидер заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин процитировал четыре священные текста

Владимир Путин процитировал четыре священные текста

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями разных религиозных объединений процитировал четыре священных текста: Библию, Коран, Тору и Ганджур.

Глава государства отмтеил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще.

«Неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм … Не случайно рядом со мной на столе лежат четыре священных текста», - отметил российский лидер прежде, чем процитировать четыре писания.

Как писал сайт kp.ru, в ходе прошедшей встречи глава государства также обратил внимание на «глубочайшие перемены», которые происходят в мире.По его словам, они приводят к тому, что традиционные ценности сталкиваются с «серьезными вызовами», а межрелигиозных отношений становятся «предметом спекуляций» и «нечистоплотных геополитических игр». Российский президент призвал исключить в нашей стране провокации на почве межконфессиональных разногласий, и назвал межрелигиозный мир основой основ