Кит едва не проглотил двух женщин у побережья Калифорнии

Две женщины с каяка наблюдали за горбатыми китами у побережья Калифорнии, когда из воды вынырнул огромный горбатый кит и широко открыл рот, чтобы набрать воды с мелкой рыбой, в результате в его пасти почти оказалась одна из женщин.

На каяках у калифорнийского пляжа Авила в Калифорнии катались американки Джули Максорли и Лиз Коттриэль

В какой-то момент Лиз пропала из виду. Позже она рассказала, что в тогда мысленно попрощалась с жизнью, и была уверена, что кит приземлится прямо на нее.

Друзья бросились на помощь и вытащили ее из воды. По пути к машине Лиз вытряхнула из-под рубашки кучу рыбы. Все остались живы, и обе женщины отделались шоком. Коме того, пропали только ключи от машины, которые скорее всего пропали в воде.

По их словам, из произошедшего они извлекли урок, и теперь Джули и Лиз будут наблюдать за китами только с безопасного расстояния.