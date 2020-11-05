Протестующие вышли на улицы Нью-Йорка после дня выборов в США

В США начались протесты Фото: REUTERS

В США начались протесты после выборов президента страны 2020 года. На улицы нескольких городов, в том числе и на улицы Нью-Йорка, вышли сотки граждан.

Сообщается, они толпа скандирует фразу "Считайте каждый голос". По оценкам очевидцев, среди собравшихся были преимущественно сторонники демократа и экс-президента Джо Байдена.

Также отмечается, что поддерживающие кандидатуру действующего американского лидера Дональда Трампа выступают в Детройте, штат Мичиган. Активисты уже подошли к зданию, где обрабатывают бюллетени, и потребовали остановить подсчёт голосов. Об этом пишет Sputnik News.