В Белоруссии объявлены в розыск создатели Telegram-канала NEXTA

Создатели telegram-канала Nexta Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и объявлены в розыск, сообщила в четверг пресс-служба СК Белоруссии.

"Управлением СК по городу Минску вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по следующим статьям Уголовного кодекса: "организация массовых беспорядков", "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в telegram.

В сообщении отмечено, что "в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело… в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов начались массовые акции протеста. Недовольные результатами выборов граждане вышли на улицы городов. Мирные демонстрации превратились в массовые столкновения с полицией и ОМОН. С момента переизбрания Александра Лукашенко прошло почти три месяца, но демонстрации на улицах Белоруссии традиционно продолжаются по выходным.