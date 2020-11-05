В России должность директора школы хотят сделать выборной

Должность директора школы может стать выборной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Должность директора школы в России может стать выборной. Такую инициативу предложил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков. Соответствующее письмо он направил на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка.

В своем обращении политик отметил, что было бы правильно доверить выборы директора учителям, родителям и самим школьникам.

«В роли заказчика работы директора должны выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе», — цитирует обращение Даванкова RT.

При этом политик добавил, что родители, учителя и школьники также должны быть наделены правом отстранять от должности тех директоров, которые, к примеру, не соблюдают устав школы или нарушаю еще какие-либо договоренности.

Александр Даванков напомнил, что в настоящее время директоров назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления, пишет Москва 24.